POL Schwaben Nord: Fahrradfahrer mit Reizstoffspray angegangen

Augsburg (ots) - Mering - Gestern (14.05.2023) kam es in der Richard-Wagner-Straße gegen 21.00 Uhr zu einem Zimmerbrand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in dem Zimmer einer 21-Jährigen ein Brand aus. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Acht Personen mussten im Anschluss kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die übrigen Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden im ...

