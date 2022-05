LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Gera (ots) - Gera: Gegen 06.30 Uhr erhielt die Polizei Gera am vergangenen Freitag (27.05.2022) die Information über einen vermutlichen Einbruch in ein Geschäft auf der Geraer Sorge. Vor Ort bestätigte sich dies. Bisherigen Erkenntnissen zufolge drang der unbekannte Täter, in der Zeit vom 25.05.2022, 17.00 Uhr - 27.05.2022, 06.30 Uhr, gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendete aus diesen Bargeld und ...

