LPI-J: Angemalt

Jena (ots) - Ein Streit zwischen zwei Frauen artete am Donnerstagabend in Jena aus. Beide waren am Camsdorfer Ufer Ecke Wenigenjenaer Ufer unterwegs, als ein verbaler Streit entbrannte. Dieser gipfelte darin, dass sowohl die 36-Jährige als auch die 41-Jährige jeweils ihr Gegenüber mit der Hand in den Nacken schlug. Zwei Anzeigen waren das Ergebnis der Auseinandersetzung.

