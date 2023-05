Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auf Dächern unterwegs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (03.05.2023) hielten sich eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Begleiter auf dem Dach eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Frischer-Straße auf. Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter die beiden auf dem Dach und sprach sie an. Daraufhin liefen sie über die Dächer hinweg davon und der Mitarbeiter verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife forderte bei ihrem Eintreffen umgehend die Höhenrettung der Feuerwehr Augsburg und eine Polizeidrohne an. Die Frau rutschte auf ihrem Weg über die Dächer ein kurzes Stück ab und lief weiterhin unbeirrt und augenscheinlich unverletzt davon. Die beiden konnten trotz der umgehenden Fahndung nicht mehr im umliegenden Bereich festgestellt werden.

Die beiden bislang unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben:

Unbekannte Frau:

Weiblich, ca. 20 Jahre, 170cm groß, schlanke Statur, glatte Schulterlange Haar - zusammengebunden, weiße Bluse, kurzer schwarzer Rock

Unbekannter Mann:

Männlich, ca. 25 Jahre, 180cm groß, schlanke Statur, Glatze, schwarze Lederjacke, schwarze Jeans, schwarze Stiefel

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell