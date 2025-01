Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand in der List

Hannover (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in die List ausrücken. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Akku eines E-Bike in Brand. Bei dem Brand wurde die Mieterin der Wohnung verletzt.

Gegen 16.40 Uhr bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Rühmkorffstraße Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Der Brand des Akkus breitete sich auf Wohnungsgegenstände und Mobiliar im Flur der Einzimmerwohnung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die 27-jährige Mieterin hat sich vor Ankunft der Feuerwehr selbst ins Freie gerettet. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde die junge Frau mit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein hannoversches Krankenhaus gebracht. Während des Löscheinsatzes fanden Feuerwehrleute die Katze der Wohnungsmieterin und konnten diese unverletzt retten. Im Anschluss der Löscharbeiten wurde ein Drucklüfter eingesetzt, um die Wohnung von dem Brandrauch zu befreien. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Alle anderen Wohnungen wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen. Die Schadenhöhe ist mit rund 10.000.-Euro zu beziffern. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis 17.40 Uhr.

