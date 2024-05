Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

FW LK Leipzig: Gartenlaubenbrand in Zwenkau

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Zwenkau (ots)

Die Feuerwehren Pegau und Zwenkau wurden heute Nachmittag um 13:43 Uhr zu einem Laubenbrand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung durch die Einsatzkräfte wahrgenommen werden.

An der Einsatzstelle in Zwenkau, Kotzschbarhöhe konnte der Brand in einer Gartenanlage bestätigt werden. Aufgrund des Windes breitete sich das Feuer schnell aus, so dass der Einsatzleiter ein weiteres Löschfahrzeug nachforderte, welches nach der schnellen Brandbekämpfung den Einsatz abbrechen konnte.

Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten die Laube und eine angrenzende Garage sowie diverses Gestrüpp ab. Zwischenzeitlich musste die Wasserversorgung von einem ca. 100 Meter entfernten Hydranten aufgebaut werden, um genügend Löschwasser vor Ort zu haben. Im Einsatz waren 19 Kameradinnen und Kameraden, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Gegen 15:30 Uhr war der Einsatz für die Kameradinnen und Kameraden beendet.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig, übermittelt durch news aktuell