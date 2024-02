FW Stuttgart: Erstmeldung: Verkehrsunfall zwischen zwei Stadtbahnen

Stuttgart (ots) - - Vier Personen klagten über Atemwegsreizungen - Feuerwehr nimmt Messungen der Umgebungsluft vor Am Donnerstagabend klagten in einem Mehrfamilienhaus in der Nordbahnhofstraße eine unklare Anzahl an Personen über Atemwegsreizungen. Durchgeführte Messungen der Umgebungsluft führten zu keinen auffälligen Messwerten. Einsatzkräfte des ...

mehr