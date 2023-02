Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende Mülltonen greifen auf Fassade über

Stuttgart (ots)

- Brand in Stuttgart Hohenheim

- Brennende Fassade von Maschinenhalle

- Brandüberschlag auf das Dach in letzter Minute verhindert

Gegen 16 Uhr gingen zahlreiche Notrufe in der Integrierten Leitstelle Stuttgart ein, welche von einer starken Rauch- und Flammenentwicklung in Stuttgart Hohenheim berichteten. Bei Eintreffen der Feuerwehr in der Garbenstraße standen sieben Großmülltonnen in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade einer Maschinenhalle übergegriffen. Das Feuer konnten durch zwei Löschrohre bekämpft werden. Ein Übergreifen auf das Dach verhinderte die Feuerwehr in letzter Minute.

Ein benachbartes Lager für Gasflaschen war von dem Brand nicht betroffen. Teile der Dachkannte mussten im Zuge der Nachlöscharbeiten geöffnet und abgelöscht werden. Die leicht verrauchte Maschinenhalle wurde durch die Feuerwehr entraucht.

Von dem Brandereignis waren keine Personen betroffen und es gab keine Verletzten. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 18 Uhr beendet.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen-Logistik

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Löschzug, Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Plieningen: Großtanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst: Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell