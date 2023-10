Feuerwehr Moers

FW Moers: Verkehrsunfall mit eingeklemmten auf der A40

6 beteiligte Fahrzeuge

Rettungshubschrauber im Einsatz

Moers (ots)

Am Montag (23.10.23) kam es gegen 08:45 Uhr auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg, in Höhe der Abfahrt Moers-Ost, zu einem schweren Verkehrsunfall an dem insgesamt 6 Fahrzeuge, darunter ein LKW und ein Kleintransporter, beteiligt waren.

Der Kleintransporter fuhr aus unbekannter Ursache auf einen PKW auf und schob diesen auf die davorstehenden Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Rettungsgerät aus der deformierten Fahrgastzelle befreit werden. Der Fahrer des Kleintransporters musste ebenfalls mit technischen Mitteln aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Die Insassen der anderen Fahrzeuge konnte diese vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbstständig verlassen und wurden allesamt leichtverletzt.

Insgesamt forderte dieser Unfall sieben Verletzte, darunter ein mittelschwer- und einen schwerverletzten Patienten. Diese wurden mit Rettungsmitteln in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Neben der technischen Rettung musste an der Einsatzstelle außerdem ein umfassender Brandschutz sichergestellt werden, auslaufender Kraftstoff aus den teils zerstörten Tanks, ergoss sich großflächig an der Einsatzstelle.

Für die Rettungsarbeiten musste die A40, in Fahrtrichtung Duisburg, vollständig gesperrt werden. Im Einsatz war der Löschzug Hauptwache, vier Rettungswagen, zwei Notärzte und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell