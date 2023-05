Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Pulheim - Feuerwehrfahrzeug beteiligt

Bild-Infos

Download

Pulheim (ots)

Am Montag den 08.05.2023 ereignete ich in Pulheim ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Am Unfall war ein Fahrzeug der Feuerwehr Pulheim beteiligt. Eine Vollsperrung der Straße war erforderlich. Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignete sich am Montag, 08.05.2023 auf der Max-Planck-Str. in Pulheim. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge ereignete sich gegen 13.20 Uhr direkt vor der Ausfahrt der Feuer- und Rettungswache Pulheim. Hierbei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Bei einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge handelt es sich um ein Fahrzeug der Feuerwehr Pulheim, welches sich auf einer Dienstfahrt befunden hat. Die verletzen Personen wurden mit insgesamt vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Straße musste während des Einsatzes und der Unfallaufnahme bis ca. 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlung des Unfallhergangs aufgenommen. Die Feuerwehr Pulheim, die mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 12 Mann unter der Leitung von Oberbrandmeister Axel Ehlke im Einsatz war, unterstützte den Rettungsdienst, stellte den Brandschutz sicher und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell