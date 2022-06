Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Feuerwehr rettet Person nach Verkehrsunfall aus PKW

Datum: 9. Juni 2022 09:17 Uhr

Einsatzort: Bremer Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zur Kollision zwischen einem PKW Audi und einem PKW Smart. In der Folge des Unfalls kippte der PKW Smart um. Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle sowie die Fahrzeuge. Die Fahrerin des PKW Audi blieb unverletzt. Die Fahrerin des Smart war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ihrem Fahrzeug erstversorgt. Die medizinische Lage ermöglichte es, eine Rettung der Patientin so schonend wie möglich durchzuführen. Dazu wurde sie immobilisiert und im Anschluss gemeinsam mit dem Fahrzeug in die waagerechte Position gebracht. Nach der Befreiung aus ihrer Notlage wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr nimmt derzeit ausgelaufene Betriebsmittel auf und unterstützt bei der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im betroffenen Bereich. Die Bremer Straße ist für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz sind 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B-Dienst.

