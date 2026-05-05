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Mittelhessen: Lollar: 45-Jährige vermisst

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Giessen (ots)

Die Polizei sucht nach der 45-jährigen Julia Anna Felde. Sie wurde am Abend des 24.4. letztmalig in Lollar gesehen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt.

Die Vermisste ist 185 cm groß und hat eine kräftige Figur. Sie trägt seitlich abrasierte, blonde Haare. Frau Felde ist den Angaben zufolge in einem silberfarbenen Volvo V50 mit den Kennzeichen GI-JF 1611 unterwegs.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Vermisste seit 24.4. gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Wer hat den silberfarbenen Volvo gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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