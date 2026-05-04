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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Folgemeldung - Festnahmen nach Schüssen in Innenstadt

Giessen (ots)

Nach Schüssen in der Innenstadt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6267672) haben Spezialeinsatzkräfte der hessischen Polizei fünf Männer in einem Haus in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) festgenommen. Hierbei konnte auch bereits eine Schusswaffe sichergestellt werden. Sofort aufgenommene, umfangreiche Ermittlungen und daran anknüpfende Fahndungsmaßnahmen führten zum schnellen Fahndungserfolg. Die Festgenommenen befinden sich nun im Gewahrsam der Polizei.

Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft nun, ob die Beschuldigten im Verlauf des morgigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Unter den Festgenommenen befinden sich auch die Tatverdächtigen, die mutmaßlich die Schüsse auf die beiden Geschädigten abgegeben haben. Ein 20-Jähriger erlitt bei dem Angriff eine Schussverletzung am Kopf. Das andere Tatopfer im Alter von 24 Jahren wurde durch einen Schuss am Bein schwer verletzt, eine Lebensgefahr besteht bei ihm nicht. Beide befinden sich weiterhin in Behandlung in Krankenhäusern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kennt sich zumindest ein Teil der Personen untereinander.

Die genauen Tathintergründe und die jeweilige Tatbeteiligung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte werden erst am morgigen Nachmittag über die Staatsanwaltschaft erteilt werden können.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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