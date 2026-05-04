Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT&KREIS GIEßEN: Antanz-Trick - Polizei gibt Verhaltens- und Präventionstipps + Opel Astra geklaut + Reptilienzaun zerstört - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gießen: "Antanz-Trick" - Polizei gibt Verhaltens- und Präventionstipps

Zwei unbekannte Männer sprachen am Freitagabend (1. Mai) gegen 23 Uhr einen 24-Jährigen auf dessen Nachhauseweg in der Straße Stolzenmorgen in Gießen auf Höhe der Bushaltestelle "Gefahrenabwehrzentrum" an und fragten ihn nach dem Weg. Bereitwillig zeigte der 24-Jährige diesen auf dem Handy des Fragenden und wurde anschließend Opfer eines sogenannten "Antanz-Trick". Die beiden Männer verwickelten ihn in ein Gespräch, verringerten dabei den Abstand und entwendeten unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche des 24-Jährigen.

Die Gießener Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt, wer Angaben zu den beiden Tätern machen kann. Diese können wie folgt beschrieben werden: dunkle Haare, dunkle Augen und eine hellbraune Hautfarbe. Der Haupttäter wird auf circa 25 Jahre geschätzt, trug eine Brille und einen dunkelblauen Jogginganzug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Taschendiebe gehen meistens arbeitsteilig vor und nutzen Ablenkungen, Tricks oder Menschenmengen, um an Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Tragen Sie Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie geschlossen. - Bewahren Sie Geld, Karten und Wertgegenstände in getrennten, verschlossenen Innentaschen auf. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. - Achten Sie bei Gedränge oder plötzlichem Anrempeln auf Ihre Wertsachen. - Gewähren Sie Fremden keinen Einblick in Ihre Brieftasche. - Hängen Sie Taschen nicht an Stuhllehnen und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt. - Bei einem Diebstahl informieren Sie bitte sofort die Polizei und lassen Sie gestohlene Karten unter der zentralen Notrufnummer 116 116 sperren.

Grünberg: Opel Astra geklaut

In der Nacht von Samstag (2.5.) auf Sonntag (3.5.) entwendete ein bislang unbekannter Täter den roten Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen SI-QG 6027 eines 20-jährigen Grünbergers. Der Opel war in der Grünberger Gießener Straße, Höhe Hausnummer 16, abgestellt und wurde zwischen 18:15 und 08:30 Uhr entwendet.

Die Ermittler der Grünberger Polizei suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06401/91430.

Reiskirchen: Reptilienzaun zerstört - Zeugen gesucht

Unbekannte verursachten bereits in der Nacht von Mittwoch (29.4.) auf Donnerstag (30.4.) zwischen 23:30 und 7:30 Uhr einen Sachschaden von rund 35.000 Euro, indem sie mehrere Reptilienzäune und Metallzäune in der Martinsstraße in Lindenstruth und an der Landesstraße 3355 südlich von Reiskirchen zerstörten. Der Zaun ist Teil eines geplanten Verkehrsbauprojektes und befindet sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Feldgemarkung zwischen Reiskirchen und dem Ortsteil Lindenstruth.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zu möglichen Verursachern des Schadens geben? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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