Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: E-Bikes aus Geschäft geklaut + Baumaschinen und Diesel entwendet + Mann leistet Widerstand + berauscht unterwegs

Giessen (ots)

Biedenkopf-Eckelshausen: E-Bikes aus Geschäft geklaut

Kurz nach zwei Uhr am Samstag (2. Mai) gelangten Einbrecher auf das Gelände eines Autohauses in der Marburger Straße und stiegen über ein aufgebrochenes Fenster in ein dazugehöriges Fahrradgeschäft ein. Aus dem Verkaufsraum nahmen die Täter vier E-Bikes des Herstellers Corratec mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Einer der Täter war mit einer dunklen Jacke, einer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem war die Person maskiert. Die Marburger Kripo sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Marburger Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Kirchhain-Langenstein: Baumaschinen und Diesel entwendet

Unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Donnerstag (30. April) auf Freitag (1. Mai) in eine Werkstatt in der Erksdorfer Straße ein und nahmen mehrere Baumaschinen mit. Auf dem Außengelände machten sie sich an zwei Traktoren zu schaffen und zapften rund 2.000 Liter Diesel ab. Die Polizei in Stadtallendorf bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Donnerstag (30. April), 21 Uhr, bis Freitag (1. Mai), 6 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Lahntal-Goßfelden: Mann leistet Widerstand

Bei einem Polizeieinsatz am frühen Sonntagmorgen (3. Mai) gegen 5 Uhr in der Sarnauer Straße leistete ein 28-Jähriger Widerstand gegen seine Festnahme. Der alkoholisierte Mann hielt sich vor einer Wohnung auf. Die Polizisten forderten ihn auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Nachdem sich die Funkstreife entfernt hatte, kehrte der Mann zurück. Als die Ordnungshüter ihn vor dem Wohnhaus antrafen, weigerte er sich zu gehen. Er zeigte sich unkooperativ und reagierte aggressiv. Bei seiner Festnahme schlug und trat er nach den Polizisten und stürzte dabei über einen Zaun. Im weiteren Verlauf schlug er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt. Da der 28-Jährige weiterhin Widerstand leistete, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Anschließend konnten sie ihn zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Der Mann zeigte sich weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizisten. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst, der seine leichten Verletzungen versorgte. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte den 28-Jährigen in Gewahrsam, wo er ausgenüchtert wurde. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gladenbach/Weimar: Berauscht unterwegs

Einem Zeugen fiel am Sonntagabend (3. Mai) gegen 18.15 Uhr ein VW mit auffälliger Fahrweise auf. Dieser war auf der Bundesstraße 455 in Richtung Gladenbach unterwegs. Der Zeuge informierte die Polizei. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug auf der Bundesstraße 255 nahe Oberweimar. Bei einer anschließenden Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter, dass der 25-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Anschließend musste er mit auf die Wache. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durch. Zudem bestand für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz. Auf den 25-Jährigen kommen nun Verfahren wegen des Verdachts seiner Drogenfahrt und des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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