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Mittelhessen: Cop für einen Nachmittag - Interessierte Berufseinsteiger bei der CopChallenge der Polizei

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Giessen (ots)

(FM) Bereits zum achten Mal lud das Polizeipräsidium Mittelhessen vergangene Woche am Polizeiberuf interessierte junge Erwachsene zur CopChallenge ein.

Bei schönstem Wetter trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem gut gelaunten Team der Berufsberatung am zurückliegenden Freitag (17.4.26) auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Lich. Dabei sollte es nicht nur um Zuschauen und Vorträge gehen. Vielmehr sollte Tuchfühlung zum vielseitigen Beruf aufgenommen werden.

"Der Polizeiberuf ist nach wie vor einer der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann! Er bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten - 400, um genau zu sein. Im Laufe seines Berufslebens kann man daher immer wieder neue Wege gehen und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das Arbeiten im Team und die gute Bezahlung bereits im Studium sind meiner Ansicht nach starke Argumente für den Berufseinstieg", so Einstellungsberaterin Corina Weisbrod. "Natürlich sind wir auch bei jeder Wetterlage unterwegs, ob Sonne oder Schnee, und kommen mit Menschen in allen Gefühlslagen in Kontakt. Die CopChallenge dient daher insbesondere auch dazu, ein realistisches Bild des Polizeiberufs zu vermitteln und falsche Vorstellungen, die möglicherweise aus Fernsehfilmen oder anderen Medien stammen, zu entkräften."

Nach einer kurzen Begrüßung ging es mit den "Cops für einen Nachmittag" zum sogenannten 8er-Lauf in die Sporthalle. Bei diesem sportlichen Teil des Auswahlverfahrens für das duale Studium des gehobenen Dienstes gerieten alle ins Schwitzen und stellten sich motiviert der Herausforderung. Noch etwas außer Puste ging es dann ins Einsatztrainingszentrum. Hier bekamen die Berufsinteressierten von Polizeihauptkommissar und Einsatztrainer Martin Sames Einblicke in das sogenannte Grundlagentraining des dualen Studiums gezeigt und eindrucksvoll einige der polizeilichen Einsatzmittel sowie Teile der polizeilichen Schutzausrüstung vorgestellt. Anprobieren ausdrücklich erwünscht!

Zum gelungenen Tagesabschluss trugen insbesondere der Diensthundeführer Michael Laupert mit seinem vierbeinigen Partner Keno bei. In einer beeindruckenden Vorführung zeigte das starke Team mit viel Spielfreude die vielfältigen und unverzichtbaren Einsatzmöglichkeiten eines Diensthundes für die Polizeiarbeit.

Dass in der Kooperation mit dem Hund viel Arbeit und Training steckt, erklärte Polizeihauptkommissar Laupert anschaulich und beantwortete zudem viele Fragen zu diesem Thema.

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem besonderen Gast: Polizeikommissar Serhat, seit gut einem Jahr Influencer der Hessischen Polizei berichtete auf seinem Instagram-Kanal über die CopChallenge und stand für Fragen rund um Studium und Beruf zur Verfügung.

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Wenn auch du zwischen 17 und 22 Jahren alt und neugierig auf den Beruf der Polizeibeamtin / des Polizeibeamten bist, dann melde dich schon jetzt bei uns unter Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de mit einem Lebenslauf für die nächste Veranstaltung an.

Auch bei allgemeinen Fragen rund um den Polizeiberuf komm gerne jederzeit auf unser Team der mittelhessischen Einstellungsberatung zu. Wir unterstützen dich gerne von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Start ins Polizeistudium.

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