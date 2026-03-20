Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Heuchelheim: Zähne auf Gehweg gefunden - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt Ermittler der Gießener Kriminalpolizei aktuell. Ein Zeuge informierte die Polizei am Sonntag (15.3.) über Zähne, die er auf einem Gehweg in Heuchelheim gefunden hatte. Eine entsandte Streife stellte vor Ort in der Kinzenbacher Straße insgesamt 35 Zähne, größtenteils vollständig, teils in Fragmenten, sicher.

Die Hintergründe des Fundes sind völlig unklar. Eine Befragung der Nachbarschaft und Ermittlungen bei einer nahegelegenen Zahnarztpraxis ergaben keine sachdienlichen Hinweise. Eine Straftat konnte mit dem Fund bislang nicht in Verbindung gebracht werden. Nach Angaben des in die Ermittlungen eingebundenen rechtsmedizinischen Instituts handelt es sich um menschliche Zähne. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.

Die Ermittler bitten zur Sachverhaltsklärung um Hinweise: Wer kann Angaben zu den aufgefundenen Zähnen und deren möglicher Herkunft machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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