Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Therme + Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrerin + in Schule eingestiegen

Giessen (ots)

Bad Endbach: Einbruch in Therme

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht (29. September) zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr in die Therme in der Straße "Am Bewegungsbad" ein. Die ungebetenen Gäste versuchten zunächst eine Terrassentür im Gastronomiebereich aufzuhebeln. Da die Tür standhielt, brachen sie eine weitere Tür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Ob die unbekannten Täter etwas mitgenommen haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Therme gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg-Marbach: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrerin - Zeugen gesucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin kam es am Samstagabend (27. September) gegen 18 Uhr in Marburg. Die Frau fuhr mit ihrem schwarzen Citybike auf dem Gehweg der Brunnenstraße aus Richtung Emil-Von-Behring-Straße kommend in Richtung Höhenweg. In Höhe der Hausnummer 8 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Jungen, der zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs war. Der Junge verletzte sich leicht und wurde seinen Eltern übergeben. Die Radfahrerin fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Weiterhin sucht sie nach der Fahrradfahrerin, die sich offenbar ebenfalls verletzt hat. Laut Zeugenangaben ist sie etwa 60 bis 70 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Sie hat graue, schulterlange Haare und hatte einen Fahrradhelm in den Farben blau, schwarz und silber auf. Weiterhin trug sie eine schwarze Jacke. An dem Gepäckträger des schwarzen Fahrrads waren zwei Taschen befestigt. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: In Schule eingestiegen

In dem Zeitraum von Samstag (27. September) 18 Uhr bis Sonntag (28. September) 11 Uhr drangen Unbekannte in eine Marburger Schule in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Sie stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Schulgebäude ein und durchwühlten mehrere Räume auf insgesamt drei Etagen. Angaben zum Diebesgut können zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht gemacht werden. Die Polizei beziffert den Schachschaden mit rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

