FW Minden: Zwei kurz aufeinander folgende Brandereignisse in Minden.

Minden (ots)

Am Abend des 05.01.2024 wurde die Feuerwehr Minden kurz hintereinander zu zwei Brandereignissen alarmiert. Im Schwarzen Weg brannte eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so eine Ausbreitung auf weitere Gartenlauben verhindern. Hier war die Berufsfeuerwehr zusammen mit der Löschgruppe Meißen mit ca. 17 Einsatzkräften im Einsatz.

Kurz nach dem Ende des Einsatzes, erfolgte die nächste Alarmierung. In der Straße Papenmarkt, sollte eine Wohnung im 2.Obergeschoss brennen. Nachbarn hörten in der betroffenen Wohnung den ausgelösten Heimrauchmelder und versuchten den Bewohner durch klopfen und klingeln zu erreichen. Dabei stellten sie Rauch fest, der bereits aus der Wohnungstür kam. Bei der Erkundung durch die ersten Einsatzkräfte, kam der Bewohner aus der komplett verrauchten Wohnung und wurde umgehend vom Rettungsdienst gesichtet. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor und konnte angebranntes Essen auf einem Herd als Auslösegrund feststellen. Das Brandgut konnte unter einem Wasserhahn abgelöscht werden. Abschließend wurde die Wohnung durch die Feuerwehr belüftet. Der Bewohner konnte unverletzt in seine Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Stadtmitte mit ca. 27 Einsatzkräften.

