POL-HOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Homburg/Einöd

Kirkel (ots) - Am Morgen des 16.01.2023, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Bexbacher Straße in Kirkel Altstadt. Nachdem sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gastraum verschafft hatten, brachen sie dort mehrere Musik- und Spielautomaten auf. Des Weiteren haben die Täter einen im Gastraum aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und anschließend in der ...

