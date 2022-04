FW Pforzheim: Summierung zahlreicher Feuerwehreinsätze führte zur Alarmierung umfangreicher Einheiten

Pforzheim (ots) - Am 12.02.2022 kam es gegen 11:04 zu einem Balkonbrand in der Pforzheimer Nordstadt. Während der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es zu einer Explosion kam. Nach nur 5 Minuten traf der Löschzug der Berufsfeuerwehr, welcher an Samstagen durch ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr verstärkt wird, an der Einsatzstelle ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf einem Balkon im ...

mehr