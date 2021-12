Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Reh aus misslicher Lage befreit

Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einer Tierrettung in die Straße "Zum Kiebitzsee" alarmiert. Hier steckte ein Reh in einem Tor fest und konnte sich selbst nicht befreien. Durch die Einsatzkräfte konnte das Reh händisch, ohne Einsatz von technischen Geräten, befreit werden. Im Anschluss ließ das Reh seine Retter stehen und suchte schnell das Weite.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

