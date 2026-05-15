Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Weiterer Haftbefehl wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (15. Mai 2026) den Haftbefehl gegen den ukrainischen Staatsangehörigen

Sergey N.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 24. März 2026 in Elda/Alicante (Spanien) festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 18 vom 24. März 2026) und gestern (14. Mai 2026) nach Deutschland überstellt worden.

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