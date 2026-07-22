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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bahnschranke beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer beschädigte am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarau die Schranke eines Bahnübergangs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Eine Zeugin beobachtete gegen 15.30 Uhr, wie ein Lastwagen den Bahnübergang in der Fabrikstationsstraße in Richtung Neckarauer Straße überquerte, obwohl die dortige Ampel bereits Rotlicht zeigte. Im weiteren Verlauf stieß die sich schließende Schranke gegen den Lastwagen und wurde durch dessen Bewegung beschädigt. Der Lastwagen fuhr einfach weiter.

Durch den Aufprall wurde die Bahnschranke verzogen. Ein Schließen ist dennoch möglich. Der dadurch entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht erkennen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Lastwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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