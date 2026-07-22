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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf dem Heimweg von zwei Unbekannten überfallen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 3:00 Uhr befanden sich ein 22- und ein 25-Jähriger auf dem Heimweg, als sie auf Höhe der Zwingerstraße von zwei bislang noch unbekannten Männern verfolgt wurden. Die jungen Männer rannten daraufhin in Richtung Neu Schloßstraße. Während der Verfolgung versetzte plötzlich einer der Täter dem 22-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, woraufhin er zu Boden stürzte. Am Boden liegend schlugen und traten die beiden Täter weiterhin auf den 22-Jährigen ein und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der 25-Jährige die Hilferufe seines Freunds wahrnahm, lief er den Weg zurück und traf dabei auf einen der Täter. Dieser forderte ebenfalls unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld, woraufhin ihm der 25-Jährige Bargeld im höheren zweistelligen Bereich aushändigte. Der 22-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -männlich, ca. 180 cm groß, breit gebaut, Mitte bis Ende 20 Jahre 
alt, süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze 
Haare, kurzer schwarzer Vollbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt, 
dunkelblaue Jeans, weiße Sneaker.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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