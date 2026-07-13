Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Seniorin auf Straße bestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wurde eine 88-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war, bei ihrem Spaziergang von einer unbekannten Frau angesprochen. Dabei versuchte die Unbekannte der 88-Jährigen in aufdringlicher Art und Weise Ringe und Ketten anzulegen und hielt hierbei ihre Hand derart fest, dass sie sich aus dem Haltegriff nicht lösen konnte. Im selben Moment riss die Unbekannte das Goldarmband der Seniorin vom Arm und flüchtete in Richtung Park "Lindenweg".

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

30-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, etwas kräftige Statur, süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug ein Kopftuch und ein blaues Oberteil.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können und bittet diese, sich unter der Tel.: 06221 / 3418-0 zu melden.

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