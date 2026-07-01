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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Steine von Dach geworfen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag beschädigten Unbekannte mit Steinen mehrere Fahrzeuge. Ein Passant informierte gegen 14 Uhr die Polizei über vier Personen, die auf dem Dach eines verlassenen Hochhauses in der Käfertaler Straße standen. Von dort warfen sie Steine nach unten auf die Straße. Dabei trafen die Geschosse mindestens acht geparkte Fahrzeuge und zwei große Fensterscheiben eines Autohauses. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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