POL-MA: Heidelberg: Zeugenaufruf nach Schiffsunfall in Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Bauhof der Gemeinde Nußloch in der Carl-Metz-Straße ein. Vermutlich über das Zugangstor des Bauhofes gelangten die Unbekannten auf das Gelände und öffneten dort gewaltsam einen Schuppen. Hieraus entwendeten sie ein Fahrrad der ...

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