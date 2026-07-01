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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugenaufruf nach Schiffsunfall in Heidelberg

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf dem Neckar auf Höhe der Heidelberger Altstadt zu einem Schiffsunfall. Einzelheiten können der Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz entnommen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6305903).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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