POL-MA: Heidelberg: Zeugenaufruf nach Schiffsunfall in Heidelberg
Heidelberg (ots)
Am Mittwochmorgen kam es auf dem Neckar auf Höhe der Heidelberger Altstadt zu einem Schiffsunfall. Einzelheiten können der Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz entnommen werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6305903).
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