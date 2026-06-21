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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Suche nach einer vermeintlich verunglückten Person im Rhein, Hubschrauber im Einsatz

Mannheim/Ludwigshafen (ots)

Gegen 15 Uhr meldete ein Passant eine Person die offenbar im Rhein schwimmen würde, kurz darauf war der Kopf der Person nicht mehr zu sehen. Aufgrund der Umstände wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Daher suchen die Wasserschutzpolizei Mannheim und Ludwigshafen zusammen mit den Rettungskräften der Feuerwehr und DLRG den Rhein nach der Person ab. Sie werden hierbei von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder informieren sie den Notruf der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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