Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Drogen, Waffen und Falschgeld sichergestellt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 05:00 Uhr versuchte sich ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer auf einem Diskotheken-Parkplatz in Sinsheim einer Verkehrskontrolle zu entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt die im Bereich Mosbach endete.

Zuvor meldete ein Zeuge den Pkw, da dieser auf dem Parkplatz sogenannte "Donuts" drehte. Beim Eintreffen der Streife flüchtete der 19-Jährige über die B 292 in Richtung Mosbach. Auf seiner Flucht fuhr er bis zu 180 km/h, geriet mehrfach in den Gegenverkehr, missachtete Rotlichtverstöße und zwang andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen. In Waldbrunn bremste der Mann schließlich ab und wurde widerstandslos festgenommen. Da er nach Alkohol roch und einen Tests verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen und zur Untersuchung eingeschickt.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, zwei Feinwaagen und über 40 Gramm Haschisch. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zudem eine fünfstellige Summe an Bargeld, eine weitere Schreckschusswaffe mit Munition sowie Falschgeld aufgefunden. Das Auto, der Führerschein und die Beweismittel wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen die durch die Fahrweise gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten sich unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

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