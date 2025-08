Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Feuerwehr verunfallt auf Anfahrt zum Einsatz

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723 (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer entlang der L 723 aus Wiesloch kommend in Richtung Rauenberg. An der Kreuzung zur L 594 fuhr er zunächst auf dem Geradeausfahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr ein im Einsatz befindliches Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Signal die L 723 in gleiche Richtung.

Als der VW-Fahrer das hinter ihm kommende Einsatzfahrzeug erkannte, wechselte er, ersten Unfallermittlungen zufolge, plötzlich aus nicht näher bekannten Gründen, auf den Fahrstreifen der Linksabbiegespur. Der 56-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges erkannte den plötzlichen Fahrstreifenwechsel, konnte jedoch trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich mit dem VW nicht mehr verhindern. Durch die Kollision mit dem Heck des VW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der VW war jedoch nach dem Unfall nicht mehr verkehrssicher, sodass dieser im weiteren Verlauf abgeschleppt werden musste.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell