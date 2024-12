Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnungen - Zeugen gesucht

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft nutzte die Abwesenheit der Bewohner am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr aus und gelangte gewaltsam über eine Balkontür in mehrere Wohnungen in einem Anwesen in der Trajanstraße. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe von circa 3.000 Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

