Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahmen nach Ladendiebstahl

Wesel (ots)

Ein Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Hohe Straße in der Weseler Innenstadt beobachtete am Donnerstag (08.02.2024) gegen 17:15 Uhr zwei Männer dabei, wie diese mehrere Parfumflaschen stahlen und sich dann zu Fuß in Richtung Pergamentstraße entfernten.

Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Täter auf der Neustraße angetroffen werden.

Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatten die Täter ihre Beute zuvor unter einem Pkw an der Pergamentstraße versteckt und kurz vor ihrer Festnahme ein Reizstoffsprühgerät weggeworfen.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei 28-jährige Männer aus Neuss, die bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.

Sie stahlen Parfum im Wert von mehreren hundert Euro.

Beide werden heute einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

