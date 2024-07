POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Streifenwagen bei Unfall beschädigt, PM Nr. 1

Mannheim/ Innenstadt (ots) - Um kurz nach 4 Uhr am Dienstag stellte eine Fußstreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in F 2 fest. Sofort verständigte sie die Feuerwehr, weitere Polizeikräfte und die Bewohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im Schlafzimmer einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus. ...

