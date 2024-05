POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Diesellok; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße, an dem ein Fahrradfahrer und eine Straßenbahn beteiligt war. Der 37-jährige Radfahrer befuhr zunächst den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße und überquerte diese an der Ampel, Richtung Bibienastraße. Hier missachtete er in der Fahrbahnmitte das gelbe ...

mehr