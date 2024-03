Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Arbeiten an Gasleitungen führen zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde von Anwohnern im Bereich der Straße An den Kasernen in Mannheim starker Gasgeruch gemeldet. In der Folge kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise konnte für die Anwohner schnell Entwarnung gegeben werden, denn bereits kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte war klar, dass Arbeiten des Energieversorgers an den dortigen Leitungen zu dem Gasgeruch führten. Für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Eine durch die Feuerwehr durchgeführte Messung bestätigte dies.

