POL-MA: Mannheim/ Heidelberg: Umfangreiche Kontrollmaßnahmen an den Haupt- und Fernbusbahnhöfen

Mannheim/ Heidelberg (ots)

Am Donnerstag dem 29.02.2024 führte das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zwischen 12 und 20 Uhr großangelegte Kontrollen durch. Schwerpunkt der Aktion war es, in den Bahnhöfen und deren Umfeld gegen Eigentumsdelikte, Drogenkriminalität und Ordnungsstörungen vorzugehen. In Mannheim und in Heidelberg wurden insgesamt 283 Personen kontrolliert und 13 Straftaten festgestellt. Bei einer der kontrollierten Personen bestand eine europäische Fahndungsausschreibung. Insgesamt wurden in diesem Rahmen 117 Personen kontrolliert.

Doch nicht nur die Bahnhofsgebäude und deren Vorplätze standen im Fokus der Kontrollen. An den naheliegenden Fernbusbahnhöfen nahmen die Beamtinnen und Beamten ankommende Reisebusse unter die Lupe. Dabei stand nicht nur die Suche nach Straftätern unter den Fernbusfahrern im Mittelpunkt - Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion prüften insgesamt 36 Fernbusse auf Leib und Nieren. Beim technischen Zustand sowie den Ruhezeiten der Busfahrer wurden zahlreiche Mängel festgestellt. Ein Fernreisebus wurde aufgrund technischer Mängel einem Sachverständigen vorgeführt und nach dessen Begutachtung als verkehrsunsicher eingestuft. Eine Weiterfahrt wurde dem Unternehmen untersagt.

Insgesamt konnten bei den Kontrollmaßnahmen nachfolgende Verstöße festgestellt und geahndet werden:

- 10 Verstöße gegen das BtMG - 1 Verstoß gegen das Umsatzsteuergesetz - 2 Verstöße gegen das AufenthG - 4 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung - 1 Verstoß gegen das WaffG - 1 Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung

Die Hauptbahnhöfe beider Städte werden täglich von tausenden Menschen frequentiert. Das Polizeipräsidium Mannheim und die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe werden ihre Kontrollen fortsetzen, damit sich Reisende an diesen Plätzen sicher fühlen können.

