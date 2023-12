Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen: Entwichener Strafgefangener im Rahmen der Fahndung festgenommen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5672711) entwich am 14.12.2023 ein 25-jähriger Strafgefangener der JVA Mannheim im Rahmen eines Arztbesuches in Ludwigshafen. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der Flüchtige heute in einem Hotel in Weinheim widerstandslos festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, das Bild ebenfalls aus ihren Beständen zu löschen.

