Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kleintransporter mit einer schwerverletzten Person - PM 3

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Donnerstag ein 63-Jähriger auf dem Gehweg der Boveriestraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Um kurz vor 06:30 Uhr überquerte er die Boveriestraße an der Fußgängerampel auf der Höhe der gleichnamigen Haltestelle, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Der 31-jährige Fahrer eines Kleinlasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 63-Jährigen, der sich durch den Zusammenstoß schwer verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrung der Unfallstelle konnte um kurz vor 08:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell