POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich auf A 6 - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 65-jährige Fahrer eines Toyota Verso auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim gegen 14.04 Uhr zunächst mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Böschung, drehte sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn war bis 15.04 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde daher an der AS Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Die Gesamtstaulänge betrug knapp 10 km. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

