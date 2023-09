Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter verursacht Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich und flüchtet - Zeugin beobachtet Unfallhergang

Heidelberg (ots)

Einen Sachschaden von ca. 75.000 Euro hinterlässt ein bisher unbekannter Mercedes-Benz-Fahrer Donnerstagnacht in der Häusserstraße im Stadtteil Weststadt. Um 03:25 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht, bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unbekannte soll die Einbahnstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren haben und streifte zunächst einen am Straßenrand geparkten Seat. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort und fuhr einem weiteren, geparkten Fiat frontal auf. Auch an diesem Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den dahinter parkenden VW aufgeschoben. Dieser wiederrum wurde auf einen ebenfalls dahinter befindlichen Opel geschoben. Abschließend setzte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug zurück und kollidierte hierbei noch mit einem Wohnmobil. Daraufhin stieg der Unbekannte aus dem Fahrzeug und entfernte sich fußläufig in Richtung Rohrbacher Straße, Bahnhaltestelle Weststadt/Südstadt. Sein ebenfalls beschädigtes Fahrzeug ließ der Mann inmitten der Fahrbahn, zwischen zwei Fahrzeugen verkeilt, stehen. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

-circa 170 cm groß, schlanke Körperstatur, dunkle Haare, er trug eine Jeans und ein helles T-Shirt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell