Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Motorrad und Pkw - eine Person leicht verletzt

Waibstadt (ots)

Samstagnacht, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich auf der L549 zwischen Waibstadt und Neidenstein, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Motorrad. Eine 45-jährige Audifahrerin wollte von der "Lange Straße" in die Neidensteiner Straße einfahren und schätzte hierbei die Geschwindigkeit der 19-jährigen Motorradfahrerin falsch ein. Der 19-Jährigen wurde die Vorfahrt genommen und es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad. In Folge des Sturzes zog sich die Zweiradfahrerin Frakturen und Schürfwunden zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 9.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt gegen die Fahrerin des Audis nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell