Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Mutmaßlich Betrunkener beschädigt geparkten Pkw mit E-Bike

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike den Brennerweg in Richtung Schäfergasse, als er ersten Ermittlungen zufolge alkoholisiert die Kontrolle über sein Zweirad verlor und mit der linken Fahrzeugseite eines geparkten Peugeot kollidierte. Dabei zog sich der 57-Jährige leichte Gesichtsverletzungen zu und verursachte an dem geparkten Auto einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Da die aufnehmenden Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Auf den Radfahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell