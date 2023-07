Polizeipräsidium Mannheim

Eppelheim

Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: 33-Jähriger schießt mit unbekannter Waffe auf Passanten

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Eppelheim sorgte ein unter Alkohol und Drogen stehender 33-jähriger Mann für einen größeren Polizeieinsatz. Der Beschuldigte schoss am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 17:00 Uhr, mittels einer noch unbekannten Waffe aus dem Fenster seiner Wohnung. Mehrere Personen, die sich auf der Straße in der mutmaßlichen Schusslinie befanden, nahmen den Beschuss wahr, wurden jedoch nicht getroffen. Durch die Geschosse kam es kam allerdings zu Sachschäden an umliegenden Gebäuden. Bei Eintreffen der verständigten Polizei befand sich der Beschuldigte nicht mehr am Fenster. Nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses und dem Betreten der Wohnung, gegen 19:00 Uhr, konnte der Beschuldigte widerstandslos festgenommen werden. Im Außenbereich wurden mehrere Hartgummi- und Stahlkugeln, bei welchen es sich um die Geschosse handeln dürfte, festgestellt. Bereits vor etwa vier Wochen sei es zu einem ähnlichen Sachverhalt, allerdings ohne, dass die Polizei verständigt wurde, gekommen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die durch die verschossenen Kugeln hätten verursacht werden können, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte Haftbefehl wurde indes gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten machen können. Sie werden gebeten sich unter 06221/174-4444 an das Hinweistelefon zu wenden.

