Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Abendstunden des 28.11.22 verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Bereich Robert-Stolz-Straße/ Brahmsstraße und entwendeten unter anderem Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde noch am Abend mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum.

Zeugen, die am Montag oder die Tage zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebeit gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

