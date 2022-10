Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Boxberg (ots)

Am Dienstagabend war eine Opel-Fahrerin gegen 19:30 Uhr mit ihrem silberfarbenen Pkw auf der Straße Am Götzenberg unterwegs in Richtung des Heidelberger Stadtteils Boxberg.

In Höhe der Einmündung Siegelsmauer kam ihr, unmittelbar vor der dortigen Kurve, ein bergabwärts fahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Das im Gegenverkehr fahrende Auto geriet aus noch unklarer Ursache auf die Fahrspur der Opel-Fahrerin, wobei es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Der bislang unbekannte Pkw, welcher bei dem Vorfall unter anderem seinen linken Außenspiegel verlor, setzte die Fahrt nach dem Unfall in Richtung Boxberg/Emmertsgrund unerlaubt fort, ohne seiner erforderlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Die Fahrerin des Opel blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw der Opel-Fahrerin wird bei dem Vorfall über die komplette Fahrerseite hinweg erheblich beschädigt, wobei das flüchtende Fahrzeug des Unfallverursachers deutlich erkennbare, rote Lackantragungen hinterließ. Der entstandene Sachschaden kann auf eine niedrige, vierstellige Summe beziffert werden.

Zeugen des Vorfalls, aber auch Personen, welchen ein vermutlich roter Kleinwagen mit entsprechenden Unfallschäden an der Fahrerseite sowie fehlendem Außenspiegel links aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621 / 174-4111, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell