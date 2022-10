Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zwei 25-Jährige wegen Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Heidelberg-Weststadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen zwei 25-jährige Männer erlassen. Die beiden stehen im dringenden Verdacht, am Freitag, den 30.09.2022, gegen 14:30 Uhr einen 36-jährigen Mann in der Heidelberger Weststadt in der Nähe eines Supermarktes mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Die beiden Männer sollen sich zum Zeitpunkt der Tatausführung in Begleitung eines dritten, bislang unbekannten Tatverdächtigen, befunden haben.

Als der 36-Jährige den Tatverdächtigen glaubhaft versichern konnte, die geforderte Summe an Bargeld nicht mit sich zu führen, sollen die Männer unter Gewährung eines zeitlichen Aufschubs für die geforderte Geldzahlung von dem Erpressten abgelassen haben.

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte einer der beiden Tatverdächtigen durch Kräfte der Schutzpolizei in Tatortnähe festgenommen werden, wobei sich der 25-Jährige seiner Festnahme widersetzte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnte bei dem Mann ein mitgeführtes Messer, offenbar eine der Tatwaffen, sichergestellt werden.

Nach Festnahme des zweiten Tatverdächtigen wurden die beiden am Donnerstag, den 06.10.2022, der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung erließ. Anschließend wurden die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

