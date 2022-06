POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Aktuell Chemikalien-Austritt in Zentrallager; Einsatzkräfte vor Ort - Pressemeldung Nr. 1

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 14.06.2022, gg. 10:30 Uhr kollidierte ein niederländisches Tankmotorschiff mit der Feldwegbrücke in Ilvesheim. Hierbei blieb das Steuerhaus an der Brücke hängen und wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Das Schiff ist nicht mehr fahrbereit. Eine Person wurde dabei leicht verletzt (Schnittverletzung). Die Brücke wurde für ca. ...

