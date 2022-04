Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Unfallflucht mit schwangerer Frau - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer schwangeren Frau ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Emmertsgrund. Ein unbekannter Autofahrer befuhr gegen 18.15 die Straße "Am Götzenberg" bergab in Richtung Karlsruher Straße. Dabei geriet er in einer Rechtskurve offenbar zu weit nach links in den Gegenverkehr. Hierdurch musste eine entgegenkommende 26-jährige Nissan-Fahrerin nach rechts ausweichen. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte nach links über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanken. Der Unbekannte stoppte kurz, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau und fuhr anschließend einfach davon.

Da sich die 26-Jährige bereits im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium befindet, wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Aufgrund der Unfallschilderung am Notruf wurde durch die Rettungsleitstelle ein Löschzug der Feuerwehr zum Unfallort beordert, der dort jedoch nicht benötigt wurde und unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Hierdurch ergaben sich jedoch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Eine Beschreibung des unfallflüchtigen Fahrzeugs und dessen Fahrers konnte bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

