POL-MA: Mannheim/Viernheim: Verbotenes Autorennen; weitere Zeugen gesucht; (PM Nr. 1 vom 05.03., 10.59 Uhr) Pressemitteilung Nr. 2

Waibstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 292 in Höhe von Bernau (Einmündung zur L 549 in Richtung Neckarbischofsheim) wurde am Dienstagnachmittag eine Person verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000.- Euro geschätzt. Kurz nach 15 Uhr war der 19-jährige Fahrer eines Kleinlasters in Richtung Helmstadt unterwegs, als an der Ampelanlage Höhe Bernau, der bislang unbekannte Fahrer eines hellen, ...

mehr